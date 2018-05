Unboxing

En fait, je voulais juste faire ce petit article pour vous demander ce que vous avez contre le Nintendo Labo ? Je veux dire, il y en a 440K sur le marché, 200K se sont vendu, le reste partira au fil des anniversaires et des fêtes...C'est une super initiative, j'ai passé 2 heures (lol) à monter cette canne à pêche après avoir perdu 200SR sur Overwatch, oui, ça calme.Après, 50€ ça peut paraître cher, pourtant, c'est le prix de n'importe quel loisir créatif ( comme là, où l'on a qu'un seul modèle de papercraft Bref, c'était juste pour dire : Oui, je kiffe le Nintendo Labo, même si je joue que quelques minutes aux mini jeux au final. Je trouve cela plaisant, et rien que la construction, vous en avez pour une dizaine d'heures, c'est honnête.Nintendo, à la base, ce sont des fabricants de jouets, ça fait plaisir de les voirs dans le domaine et s'intéresser aux plus jeunes. Vous comprendrez quand vous aurez des enfants