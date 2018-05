Les GamekyOST du jour (chaque jour de nouvelles) :Super Mario Sunshine sorti sur GamecubeStarfox Adventures sorti sur GamecubeSuper Mario Land 2 : 6 Golden Coins sorti sur Game BoyLes autres sont toujours disponibles à cette adresse :Les vidéos du jour sont :Burnout RevengeBurnout Revenge est rétrocompatible sur Xbox One !Dans cette vidéo, vous pourrez voir à quel point le jeu tourne comme une horloge et combien il est plaisait de retrouver les sensations des Burnout à l'ancienne.Burnout Revenge est disponible sur Xbox One, Xbox 360, Xbox & Playstation 2.Burnout Paradise Remastered (En 4K)Sorti en 2008 dans son édition originale et également rétrocompatible sur Xbox One depuis quelques temps, Burnout Paradise en a fait du parcours et pourtant !Pourtant le revoilà, dans une version remastérisée qui propose le sacré saint combo 4K/60fps.Alors ? Qu'en est-il de cette version ? Faut-il craquer à nouveau ou se suffire à la version originale ?Burnout Paradise Remastered est disponible sur Xbox One & Playstation 4.Si vous désirez vous abonner c'est toujours par ici que cela se passe : https://www.youtube.com/channel/UCGf9yC7sCJirRbIRR6UyLrg/?sub_confirmation=1