Voici une Rumeur autour du jeu Quantum Break :Il y a peu, H.R. Nikoofar annonçait que Remedy Games travaillait sur le jeu Quantum Break 2. Il précise que le projet P7 n'est pas Quantum Break 2 et que ce dernier est en pré-production. Reste à voir si cela se confirmera par exemple au prochain E3...Source : https://www.true-gaming.net/home/368653/

posted the 05/09/2018 at 08:35 PM by link49