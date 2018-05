Bonjour à tous, les votes touchant à leur fin, il est temps de faire le classement autrement dit un top 5 des boss que vous avez trouvé les plus difficiles.



Lady Maria, Ebrietas et le Martyr Logarius ouvrent le classement avec 2 votes pour chacun d'eux.



Lady Maria est un boss super classe et personnellement un de mes boss préféré du jeu. Personnellement je ne la trouve pas si difficile si on la contre car elle est très facile a contrer. Je me suis amusé à ne pas la contrer pour voir et là ça devient un peu plus chaud notamment lors de sa seconde forme ou elle fait des attaques de sang, méga classe au passage.. Un excellent boss assez coriace qui occupe ce top 5



Ex-aequo avec Lady Maria, on retrouve la fameuse Ebrietas, qui occupe parfaitement sa place car je trouve que c'est pour ma part le boss le plus difficile du jeu de base. Ses attaques ésotériques font extrêmement mal, elle fait une charge qui peux vous one shot et qui est très difficile à esquiver.



Et enfin le Martyr Logarius qui est tout aussi bien dangereux de près comme de loin, avec ses foutus tete de mort qu'il envoie, ce boss a aussi une classe folle.



En 4 eme position avec 3 votes , on retrouve Laurence le premier Vicaire qui est un des boss optionnel du DLC. Ici, rien a voir avec le monstre clerical du début, on a affaire à un boss très agressif, qui fait très mal et qui en plus et un vrai sac à PV.



En 3 ème position, le Père Gascoigne un boss qui en a visiblement énervé plus d'un. Mais également un boss qui est un de vos préféré. Il faut dire que son histoire y est pour beaucoup. C'est vraiment le boss qui vous apprends comment jouer a Bloodborne, comment esquiver etc.. Un boss redoutable pour un début de jeu qui a dû en laisser plus d'un sur le carreau ^^



En 2eme position, cette saloperie quadrupède Ludwig. Ce boss est une punition en ng les plus élevés. Un boss qui fait très mal, qui arrete pas de brailler mais qui a aussi je trouve une des musiques les plus magnifique de tout le jeu. Sa deuxième forme est un vrai calvaire tellement il fait mal. C'est un boss très coriace qui occupe donc parfaitement sa place en 2nd position.



Et enfin en 1ere position, le cauchemar de tout le monde, le boss qui a obtenu le plus de votes. 11 votes pour l'Orphelin de Kos. C'est Le Boss qui vous à causés le plus de soucis. Et le boss le plus difficile de Bloodborne pour la plupart des membres. Une vraie saleté, très agressif, il ne vous laisse aucun répit. En Ng+3-4 c'est une torture. L'orphelin de Kos est donc le grand "gagnant" de ces votes et le Boss le plus infernal de Bloodborne pour beaucoup ^^



Pour résumé voici le top 5 :



5eme position : Ebrietas Martyr Logarius Lady Maria (2votes)



4eme position : Laurence (3 votes)



3eme position : Père Gascoigne ( 4 votes)



2eme position : Ludwig le Maudit ( 6 votes)



1ere position : Orphelin de Kos ( 11 votes)



Merci à tous les participants et dîtes moi dans les commentaires si vous avez bien aimé et si vous voulez que je refasse ça genre un top sur vos Boss préféré de Blodborne ou sur un autre jeu ^^









4eme position :