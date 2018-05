Histoire de bien mettre en avant le travail des artistes de Santa Monica(la maj arrive aujourd’hui !)Vous pouvez accéder au Mode Photo via le menu Options ou en activant l’accès rapide du pavé tactile (activable dans les paramètres).Pour contrôler la caméra du Mode Photo, utilisez les joysticks gauche et droit pour naviguer autour de la scène, et utilisez les touches R2 et L2 pour orienter vers le haut ou le bas. Vous pouvez réinitialiser la position de la caméra à tout moment en appuyant sur Carré.Le patch comprend également une augmentation de la taille du texte dans l’interface et les menus, ainsi qu’un nouveau paramètre permettant aux joueurs de configurer le Mode Rage.