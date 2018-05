Eastward l’A-RPG qui propose un pitch de base proche de celui de The last of US et une réalisation proche de ce que peut offrir la série Mother de Nintendo, s’est trouvé un éditeur en la personne de Chucklefish à qui on doit entrer autre Starbound et Stardew Valley. Suite à cette annonce, Chucklefish a publié une premier vrai trailer du soft dont la sortie est prévue pour le moment sur Mac et Pc sans aucune date à l’heure actuelle, mais avec un portage sur console envisageable.