Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Le jeu Days Gone sera aussi long que les jeux God of War sur Ps4 ou Detroit : Become Human. En effet, selon John Garvin, il faudra 30 heures pour terminer le jeu. Tout dépendra de votre fçon d'appréhender le jeu, si par exemple vous optez pour un approche furtive ou pas. Pour rappel, le jeu sortira l'année prochaine...Source : http://gearnuke.com/days-gone-game-length/