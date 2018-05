Salut, je poste ici car j'ai un problème avec mon pc jsais pas si vous pourrez m'aider mais je tente quand meme.



J'avais un probleme avec le bloc d'alimention de ma tour du coup je l'ai changé, maintenant je peux allumer mon pc normalement (au lieu de switcher le on/off de l'alim) le truc c'est le pc s'allume brievement, s'éteint puis redemarre avec un message d'erreur concernant le bloc d'alimentation et je me retrouve dans le bios... Le truc encore plus étrange c'est mon cpu qui monte à 50 dégré et la carte mère à 127... du coup jsais pas quoi faire ni comment vérifier l'état du nouveau bloc d'alimentation.



Si quelqu'un avait une idée, ce serait cool merci.



Ah mes composants principaux du coup



CM : Asus Z97-A

cpu : I5-4670k

alim : EVGA 80+ White 600w



Le msg d'erreur :

Power supply surges detected during the previous power on

ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power suply unit.



Y'a aussi des valeurs en rouges dans mon Bios

voltage 3.3v +2.032 V

voltage 5V +3.040 V

voltage 12V +7.296 V