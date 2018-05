Simple curiosité qui se transforme en achat, ce casque de chez Hamswan m'a surpris et c'est franchement un bon casque malgré quelques petits défauts ! Je sais que beaucoup n'aiment pas les casques Wireless, vis à vis de la qualité auditive mais pour un casque en Wifi c'est impeccable, enfin c'est passable quoi ! Mais toujours pas au niveau d'un bon Steelseries Artic 5 ou Senheisser PC350.

posted the 05/09/2018 at 03:18 PM by husotsuki