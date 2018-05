The Share Players Youtube

Le 17 Janvier 2018, Nintendo a dévoilé, à la surprise générale, Nintendo LABO sur Switch. Un concept innovant qui a déchaîné autant de passions que de railleries (ou autres jeux de mots ad nauseam...). Alors que la firme de Kyoto avait dans l'idée d'élargir massivement le marché, les premiers chiffres de ventes sont tombés... L'occasion pour Roman d'exprimer son point de vue avec véhémence et passion, tout en procédant à une analyse globale, entre multiples Coups de GUEULE... Suivre les Share Players sur Twitter : (@theSharePlayers) : https://twitter.com/theSharePlayers Sur Facebook : https://facebook.com/theSharePlayers En Podcast Audio sur iTunes : https://itunes.apple.com/fr/podcast/ttheshareplayers/id965677536 En Podcast Audio ailleurs que sur iTunes : http://feeds.feedburner.com/theshareplayers

posted the 05/09/2018 at 02:45 PM