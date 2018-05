Petit info pour ce soir 20 h et les détenteurs de Twitch Prime !



Epic Games et Twitch s’associent une nouvelle fois pour offrir à ses joueurs et abonnés de Twitch Prime un nouveau butin Fortnite !



A partir du 9 mai 20h00, les abonnés de Twitch Prime pourront se connecter à leurs comptes et à Twitch et recevront un pack exclusif !