Salut, je cherche un Android ou un iPhone 4G qui soit correct mais je veux pas casser la tirelire.Vous avez des pistes à me suggérer ?Il faut que ça fasse interet, 4G de préférence, google maps, whatsapp. L'APN n'est pas vraiment utile.Je ne veux pas avoir de dumbphone juste pour dépanner, ces merdes ne dépannent plus rien de nos jours, il faut minimum l'équivalent d'un iPhone 4S, en moins pourri en 2018.Merci de votre aide.

posted the 05/09/2018 at 01:28 PM by rickles