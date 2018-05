En fait je me fait cette réflexion, parce que d'un je veux une slim et pas le titanic à la maison, mais aussi parce que si on suit plus ou moins une certaines logique, si la PS5 est présenté en 2019, autant dévoilé une version light de la console Premium et moins cher pour boosté les ventes avant la présentation d'une nouvelle console. Mieux, de laisser 1an voir 2ans histoire de booster les ventes bien comme y faut.Je trouve que 400euro ça fait encore cher pour une console qui date de 2013 (je parle plus de la PS4 en elle même), et qui faudrait bien mettre un prix plus doux et de profité d'un bon boost avant l'arriver de la prochaine "génération"Et puis soyons honnête, elle est moche la Pro bordel (à part en blanche)