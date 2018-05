Salut à tous, pour ceux qui l'aurais éventuellement rater, je propose un vote des boss qui vous ont le plus mis la misère sur Bloodborne, autrement dit votre Némésis du jeu. Je réédite cet article car j'ai peur qu'avec les blog qui défile, vous ne soyez pas au courant de l'article en question. Pour ceux qui n'ont pas encore voté, vous avez jusqu'à aujourd'hui à 18 h. Merci à tous et bon vote ^^ Je précise aussi que ceux qui ont voter hier peuvent maintenant voter aujourd'hui si ils le souhaitent car c'est un vote par jour, si il y'a assez de personnes qui votent aujourd'hui je prolongerai peut être les votes jusqu'à ce soir 20 h environ pour les retardataires ^^

posted the 05/09/2018 at 11:06 AM by xslayer750