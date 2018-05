Dixit Capcom eux même :Résumé :- Capcom lancera deux titres majeurs pour cet exercice financier se terminant le 31 mars 2019- Leur prévision pour les nouvelles références qui seront publiées au cours de l'exercice commençant le 1er avril 2018 (nouveaux titres / ports / éditions) est de 7,4 millions, y compris les deux titres principaux:leur prévision pour les anciennes références (tout titre publié avant le 1er avril 201est de 17,6M- Monster Hunter World : 8M d'unités livrées à compter du 16 avril 2018, la version PC augmentera les ventes unitaires- Selon leurs prévisions pour les régions, ils semblent qu'ils se concentreront sur l'Ouest plus que le Japon en cet exercice financier.DMCV et RE2 Remake a moitié confirmé donc.

posted the 05/09/2018 at 06:38 AM by jenicris