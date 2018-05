Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Durant son dernier bilan financier, Electronic Arts, par l'intermédiaire de Blake Jorgensen, estime que la base installée de Nintendo Switch au 21 décembre prochain sera de plus de 30 millions.Petite prenthèse, selon eux, il y aura 130 millions de Ps4 et de Xbox One dans le monde à la même date. Et toujours selon eux, il y avait 103 millions de ces deux consoles au 31 décembre 2017, ce qui signifie qu Microsoft aurait écoulé à cette date 29.4 millions de Xbox One dans le monde...Source : https://www.dualshockers.com/ea-estimates-ps4-xbox-one-sales-will-reach-130-million-year-switch-expected-pass-30-million/