Quelques petits infos du magazine, je ferais un article plus complet quand tous les infos seront disponibles.En développement depuis cinq ans avec un peu plus de 100 développeurs, la taille de l'équipe a doublé depuis 2016.La moto est complètement upgradable avec des améliorations cosmétiques. Possibilité d' augmenter l'efficacité énergétique et la durabilité. Vous pouvez aussi remplacer les pneus en fonction des conditions météorologiquesLa météo affecte pas mal de choses, par exemple la moto aura du mal à faire des virages serrés lorsqu'il pleut. Les armes semblent aussi s'enrailler à cause de la pluie.Présence de missions flashback où vous apprenez le passé de Deacon avec Sarah.Pas de quêtes fedex ou de contre-la-montre, tout a un contexte, du moins c'est l'objectif.Cinq campements dans le monde entre lesquels vous devez forger des relations.Ils y aurait des villes plus grandes à explorerDeacon a un ami mercenaire nommé Boozer. Voler les affaires de Boozer va le contrarier, ce qui affectera votre relation.Il s'agit de survivre, pas de trouver un remède.Il y a différentes tailles de hordes, la démo de l'E3 2016 en avait 500Des hordes sont dispersées un peu partoutL'endurance, la santé, le ralentissement du temps etc peuvent être améliorésLes Freakers sont attirés par des endroits sombres comme les tunnels et feront des nids.La seule façon de se débarrasser de ces nids , c'est par du molotovs, bidons de gaz, barils de pétrole.Les hordes ont besoin de manger, de dormir et de boire. Ils voyagent également en groupe.Les camps d'embuscade vous attaqueront au bord de la route (maraudeurs).Il ya toujours un danger qui vous attend, l'équipe veut en effet oppresser le joueur.Deacon peut repérer les camps avec des jumellesVous pouvez aussi tendre des embuscadesFusils de chasse, fusils sniper, cocktails molotov, pistolets, LMG, grenades, napalm, etc..