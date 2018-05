There are currently no plans to bring classic games together under the Virtual Console banner as has been done on other Nintendo systems.



There are a variety of ways in which classic games from Nintendo and other publishers are made available on Nintendo Switch, such as through Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online, Nintendo eShop or as packaged collections.



Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online will provide a fun new way to experience classic NES games that will be different from the Virtual Console service, thanks to enhancements such as added online play, voice chat via the Nintendo Switch Online app and the various play modes of Nintendo Switch.

Plutôt que vous relayer des rumeurs à la chaîne, voici une information concrète : La Console Virtuelle ne risque pas de revenir sur Nintendo Switch. Kotaku a questionné Nintendo of America sur le retour de jeux rétro vendu sous la bannière de la Console Virtuelle sur Nintendo Switch, voici leur réponse :Présentée à l'E3 2005 par Satoru Iwata avec la Wii alors connue sous le nom de "Revolution", la Console Virtuelle est une gamme de jeux rétro vendus en format digitale à télécharger (dématériel), issue de plusieurs consoles de la NES à la N64 en passant même par des consoles concurrentes (notamment de Sega). Des jeux sous moteur émulé par Nintendo avec plusieurs options comme les sauvegardes à tout même. Pour votre information il est aussi bien de préciser que sur Wii U les jeux Wii n'était pas de l'émulation et ne sont donc pas des jeux de la gamme Console Virtuelle.La réponse ici de Nintendo reste évasive, qui ne répond pas totalement je l'avoue mais pour les quelques croyants restant du fond vous commencer à faire une croix dessus. Depuis qu'on a les portages de jeux d'arcades et de NeoGeo, il est assez clair pour moi en tout cas que maintenant c'est à chaque éditeur de faire ce qu'il veut, et en ce qui concerne Nintendo cela se passe par un service pour ses jeux. De leur coté, Square Enix ou Capcom ont notamment réalisé à ce jour des compilation physique de leur jeux (Secret of Mana, Mega Man et Street Fighter) quand SNK et Sega de leur coté publie leur jeux rétro en dématériel.Pour finir, quand Kotaku demande au sujet des jeux Nintendo Game Cube, Nintendo répond d'une simple phrase :Un "non" qui ne veut pas dire non... En gros.