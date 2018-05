Bonjour à tous ! Aujourd'hui il m'est venu une petite idée, c'est de vous proposer un vote pour votre Némésis de Bloodborne, autrement dit le boss qui vous a causé le plus de souci, celui ou vous avez vraiment galérer pour en venir a bout et où vous avez criés de joie une fois celui ci mort.



Information importante : Il faut savoir que je vais mettre absolument tout les boss du jeu, Calice et DLC, tous en en essayant d'en oublier aucun. Les votes se termineront demain a 18 h, je ferai un UP de l'article pour ça. A noté que le spoil est évidemment immense car je vais mettre tout les boss du jeu, donc ceux qu'on pas fait le jeu et qui veulent le faire,ou ceux qui sont en train de le faire, fuyez pauvres fous !



Quelques règles avant de commencer :



Vous ne pouvez votés qu'une seule fois par jour, et vous n'avez le droit qu'a un seul vote, oui c'est assez dur donc réfléchissez bien a qui vous allez mettre ^^



Sur ce, c'est partit !



Boss du jeu de base



Monstre Clérical 0 vote(s)



Père Gascoigne 1 vote(s)



Monstre affamé 0 vote(s)



Vicaire Amelia 1 vote(s)



Sorcière de Hemwick 0 votes(s)



Martyr Logarius 0 vote(s)



Ombres de Yharnam 0 vote(s)



Rom l'araignée stupide 0 vote(s)



Parl Sombrebête 1 vote(s)



Celui qui renaquît 0 vote(s)



Amygdala 0 vote(s)



Émissaire Céleste 0 vote(s)



Ébrietas fille du Cosmos 1 vote(s)



Micolash hôte du cauchemar 0 vote(s)



Nourice de Mergo 0 vote(s)



Ghernam le premier chasseur 0 vote(s)



Présence Lunaire 0 vote(s)



Boss du Calice......



Géant mort vivant 0 vote(s)



Veilleur impitoyable 0 vote(s)



Chien de Garde des Seigneurs Anciens 0 vote(s)



Descendant Pthumerien 0 vote(s)



Gardien avec leur chapeaux qui lance des flammes xD je sais plus leur noms désolé 0 vote(s)



Personne âgée Pthumerienne c'est un peu le même que le descendant mais en un peu plus balèze je crois ^^ 0 vote(s)



Suceur de Cerveau 0 vote(s)



Âme possédée par le monstre 0 vote(s)



Sanglier mangeur d'homme 0 vote(s)



Monstre de Saignée 0 vote(s)



Monstre de Saignée avec le ver 0 vote(s)



Monstre assoiffé de sang 0 vote(s)



Monstre Odieux 0 vote(s)



Amygdala (version Calice) 0 vote(s)



Ébrietas ( version Calice) 0 vote(s)



Parl (version Calice) 0 vote(s)



Monstre affamé (version Calice) 0 vote(s)



Rom (version Calice) 0 vote(s)



Yharnam Reine Pthumérienne 0 vote(s)



Boss du DLC............



Ludwig le Maudit 2 vote(s)



Expériences ratées 0 vote(s)



Lady Maria 1 vote(s)



Orphelin de Kos 6 vote(s)



Laurence le premier Vicaire 0 vote(s)



Voilà je pense qu'il sont tous là, corriger moi s'il y'a des boss que j'aurai oublier, pour ma part je vote l'Orphelin de Kos une vraie saleté xD