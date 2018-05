Cette semaine c'est Burnout Revenge qui devient rétrocompatible sur Xbox One.La célèbre série de Criterion est donc totalement représentée sur la scène Xbox 360. Il ne manque plus que les versions XBOX Originals (soit 1-2 et 3 Takedown)------------------------------------------------------------------------Parlons maintenant Musique avec les nouvelles OST disponibles (chaque jour de nouvelles OST).Retrouvez l'ensemble des OST ici.

Who likes this ?

posted the 05/08/2018 at 04:35 PM by tuni