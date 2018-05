Shadow of the Tomb Raider aura droit lui aussi a son guide collector.Malheureusement, ce guide sera uniquement disponible en Anglais et contient pas moins de 352 pages.Évidemment, ce genre de livre est réservé aux fans et aux collectionneurs.J’espère vous refaire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Shadow of the Tomb Raider: Official Collector's Edition Guide 35.25€ Little Nightmares - Complete Edition pour Nintendo Switch 27.99€