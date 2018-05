Salut à toutes et tous,



C'est aujourd'hui que sort Conan Exiles, un jeu de survie dans l'univers de Conan et le jeu semble sortir dans l'anonymat le plus complet.

Voilà pourquoi j'aimerai connaître les avis de celles et ceux qui possèdent le jeu. J'hésite à le prendre dans sa mouture ps4 mais je crains un jeu bugué jusqu'à la moelle à l'instar du récent Kingdom come délivrance, puis le prix plus que correcte me pousse à penser ça..

J'aimerai et espère me tromper car le jeu semble avoir pas mal d'atouts..



Merci par avance pour vos retours, bonne fin de journée et à bientôt les ptits loups!