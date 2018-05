Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Selon une nouvelle rumeur qui vient de surgir sur le forum de l'IGN, il semblerait que Retro Studios travaille actuellement sur deux projets, l'un étant lancé dès la fin de l'année et l'autre prévu pour la fin de l'année 2019. Le premier projet serait un open-world basé sur l'IP de Star Fox, qui s'appellera "Système Lylat". Le développement aurait débuté en mars 2014. À l'origine un jeu Wii U, sa bande-annonce devant être dévoilée à l'E3 2016 pour sortir à l'été 2017, mais le jeu a été retardé pour être porté sur Nintendo Switch. Le jeu serait jouable à l’E3 2018. Vous commencez le jeu en tant que Fox, mais vous pouvez également jouer en tant que Falco, Slippy et Peppy, ainsi que d'autres nouveaux personnages issus du monde de Star Fox. Retro Studios et Nintendo voulaient ré-imaginer la franchise Star Fox, alors il y aura de gros changements. Il serait possible de leveler et customiser les personnages avec des armes par exemple. Il n’y aurait pas de chargement entre les différentes zones. D’ailleurs, il y aurait six ou sept planètes principales, chacune a son atmosphère unique, ses paysages, sa population, ses villes, ses traditions et ses dangers. Il n'y aurait pas que des planètes à explorer. Des ceintures d'astéroïdes, des stations spatiales abandonnées et engins spatiaux peuvent être également abordés. Des véhicules seraient bien sûr prévus pour faire le voyage. Enfin, les Figurines Amiibo seraient compatibles avec le titre.Le deuxième projet serait un nouveau jeu de plate-forme, appelé Donkey Kong Country : Wooden Fury, qui serait prévue pour la fin de l’année prochaine 2019. Pour couronner le tout, Shin'en Multimedia travaillerait sur un nouveau jeu F-Zero, avec mode histoire, arcade et modes en ligne. Réponse dès le mois de juin à l'E3 2018…Source : https://www.gamepur.com/news/28969-nintendo-switch-e3-2018-lineup-leaked.html