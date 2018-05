Jeux Vidéos

GTA V marche du tonnerre mais on peut déjà se projeter sur le prochain GTA qui est sans doute déjà en développement depuis longtemps.Voici donc quelques idées que j'aimerais voir dans le prochain GTA s'il porte un chiffre ou avec un autre nom (a la manière de GTA Vice City et San Andreas)Présent dans le mode en ligne de GTA 5, ce serait bien qu'on nous donne la possibilité de choisir si l'on veut incarner un homme ou une femme et pourquoi pas tout simplement le classique système de générateur de personnages (couleur de peau, coupe de cheveux, taille...etc.)Imaginez au cours de l'aventure, le joueur doit ou peut se rendre dans un pays lointain par avion ou bateau,(Dans Red Dead Redomption, John Marston arrive au Mexique)Pouvoir parler avec des gens dans la rue, leur poser des questions, certains ne voudront pas nous parler et nous esquivera, notre tenue vestimentaire serait important, on peut se lier d'amitié en fonction de nos réponses (blagues pour faire rire, compliment, sujet de conversation intéressant) et même dragée.Chaque PNG aura son caractère (Superficielle, Arrogants, Naive, snobinard) et pour ne pas rendre trop compliquer ce sera seulement les PNG avec une indication spécifique avec qui on pourra discuter (icone sur la tête, brillance...etc)Exemple dans une grande rue, s'il y a 10 personnages, il sera possible de parler avec trois d'entre eux, les autres feront leurs vies.Cela rendrait le jeu plus vivant (mais ce rapprochera des SIMS)A la manière du Playstation Home et d'autres jeux, pouvoir s'asseoir sur un banc, s'allonger sur le sol et regarder le ciel, faire ses besoins au wc, prendre une douche, se regarder dans le miroir, regarder par les fenêtres (comme Heavy Rain),CJ le protagoniste de GTA San Andreas pouvait manger dans des pizzeria...etc. et s'il mangeait trop il grossissait, il ressentait la faim, il pouvait faire de la musculation à la salle, gagner de l'endurance en courant souvent...etc. c'est une fonction qui me manque.Je ne sais pas si ça été déjà introduit dans un GTA, avoir des lieux à visiter comme des musées, zoo, part d'attraction, cinéma...etc.Je sais qu'il y a le bowling, la plage mais le reste je m'en souviens plus.Si on se fait arrêter par la police au moins une fois (obligé tellement c'est facile dans une gta) on passe devant le juge et on est envoyé dans une prison au cours d'une mission on découvre la vie d'un prisonnier, sa cellule, son manque de liberté, sa relation avec les autres détenues (persécution, gangs) puis à la fin de la mission on retrouve notre liberté et la prochaine fois qu'on se fait arrêter, une courte cinématique rapide où on revoit en quelques secondes la vie a en prison (on peut zapper la cinématique)Dans les heures de pointe, il faut privilégier moto ou vélo pour passer entre les véhicules pour ne pas subir ce Calvert.Je rappelle que je ne suis pas un fan inconditionnel des GTA, ce sont de bons jeux à mes yeux mais pas ma licence préférée.