Je sais pas si c'est du Spoil (j'ai mis Spoil dans le titre de l'article au cas ou) mais je vous partage une vidéo de mon combat contre la reine des Valkyrie en mode défi (Hard).



Franchement je trouve que je lui ai mis la misère car j'ai utilisé aucune pierre de résurrection (malgré que c'était chaud patate a la fin). La vidéo est en deux parties, je vous montre d'abord mes stats (armure, level, enchantement etc) et ensuite le combat contre cette dernière.



Pour un habitué des ninja gaiden comme moi le combat était très accessible malgré quelque game over je l'avoue.



J'ai même eu des souvenirs du combat contre Alma (la terrible! ) contre ce boss, rien que ça.



Sur ce, voila la vidéo et bon visionnage.