Producteur exécutif / Producteur principal



- Développer et gérer la production de produits et le lancement de différentes plateformes à la fois du point de vue du développement et de la publication



- Gérez le développement du concept à la mise en production et livrez des jeux de grande qualité basés sur les objectifs de la franchise



- Livrer des objectifs financiers et planifier à temps et à la qualité



- Construire une équipe de production et gérer une équipe de production, en collaboration avec de multiples groupes interfonctionnels, pour atteindre les objectifs



- Développer et améliorer les processus de production et d'organisation à l'échelle des équipes



Embaucher et développer des talents internes de studio pour construire des équipes et de la culture

Utiliser l'emplacement dans le sud de la Californie pour créer un écosystème d'employés contractuels et externes pour l'évolutivité de la production

En fin d'année dernière dans le cadre d'une interview chez Bloomberg. Phil Spencer le directeur Xbox n'y etait pas aller par quatre chemins en avouant qu'ils fallait que la compagnie investisse d’avantage dans les First Party en ouvrant ou en rachetant des studios de jeux.Il semble que tout commence a prendre forme puisque le firme de Redmond serait sur le point d'ouvrir un nouveau studio pour jeux AAA à Santa Monica en Californie.Microsoft embauche un directeur de programme principal avec de l'expérience dans les jeux "AAA", situé à Santa Monica, en Californie.Les critères demande très clairement de l'expérience dans les jeux AAA qui inclus évidement la réalisation de capture de mouvement ainsi que des actifs artistiques photoréalistes.Avec la réorganisation récente au sein de Microsoft Studio et la promotion de Matt Booty, l'ancien boss de Midway et homme derrière le rachat de Mojang pour 2,5 milliards de dollars en tant que numéro 2 chez Xbox. Et l’embauche récente de Darrell Gallagher ancien chef de Crystal Dynamics et homme derrière le renouveau de la franchise Tomb Raider (Embauché personnellement par Matt Booty..) il semble qu'on entrevoit les premiers signes que le géant américain se bouge sévère en coulisse en préparant l'avenir.