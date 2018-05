Sega, toujours plus en forme en 2018 semble adopter une politique intense sur les musiques cultes de ses jeux.Il y a quelques temps déjà, les anglais Data Discs lançait sa première collection de vinyles basés sur les jeux Sega.Golden Axe, Hang On ou encore le cultissimePlus récemment, l'OST culte remasterisée de(Yuzo Koshiro) ressortait avec des pistes inédites.Lors du Sega Fes, le compositeur de la série Sonic, Tomoya Ohtani faisait une session de DJ reprenant les meilleures pistes de la série:Toujours dans la catégorie rétro, le label japonais Bravewave sortait de superbes coffrets des OST de Sonic Adventures 1 et 2 (Dreamcast).Boostés par le succès deet de, Sega a également proposé ces OST en versions internationales avec des éditions de toute beauté.L'excellente OST de Sonic Forces, éditée chez le frenchies Wayo Records Enfin, et pas des moindres, l'OST culte de Space Harrier vient d'être annoncée également.Personnellement j'aimerais beaucoup des OST officielles de Shenmue Orchestral, et des saga Wonderboy !Ya pas à dire, Sega c'est plus fort que nous !Il serait aussi temps que Nintendo et Square Enix se lancent dans ce type de produits collectors ! (étonnant que ça ne sorte pas du Japon !)