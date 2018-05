C'est la 200ème vidéo de Gunhed TV et pour l'occasion on déballe un numéro de Pif Gadget vieux de 30 ans !



Qui plus est Rétro Lazer offre deux abonnements d'un an à deux abonnés de Gunhed TV !



Elle est pas belle la vie ?





Gunhed TV - http://youtu.be/arQawpC-wBI