Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Lors d’une interview parue sur le site IGN, Rob Nelson a déclaré que le développement a commencé dès le premier jeu a été fini. Si cela a pris du temps, 8 ans, c’est que Rockstar a voulu simplement créer l’open-world le plus détaillé à ce jour, avec une interactivité et une immersion très poussées. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur PS4 et Xbox One. Plusieurs éditions sont prévues. Reste à voir si un Collector fera le jour, et surtout connaître son prix et son contenu…Source : http://gearnuke.com/red-dead-redemption-2-has-been-in-development-for-8-years/