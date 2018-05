Jeux Vidéos

POKET MONSTER

POCKET MONSTER DEVIENT POKEMON

ULTIME EPISODES

Bonjour à tous,J'aimerais parler d'une licence de jeux vidéo avec laquelle j'ai grandi et que j'affectionne énormément en espérant que cet article ne soit pas bourré de fautes car je n'ai fait aucune recherche en écrivant cet article, seuls mes souvenirs de fan.(Je ne rentrerais pas trop dans les détails sinon j'aurais tellement de choses à raconter sur l'histoire de Pokémon que vous connaissez tous)C'est en 1996 que voit le jour sur la console portable "La Game Boy" les jeuxau Japon.Pour augmenter la popularité et accroître les ventes des jeux, une série télévisée d'animation du nom deest imaginée par les créateurs de la licence : Satoshi Taijiri, Ken Sugimori et Junichi Masuda et produite par le studio Oriental Light and Magic (OLM).Comme pour Dragon Quest et leur célèbre Slim gluant tout bleu et Final Fantasy avec leur chocobo, il fallait choisir une mascotte idéal susceptible de plaire aux téléspectateurs mais aussi aux joueurs de tout âge, c'est doncqui fut choisie.Si au début le succès n'était pas au rendez-vous, la diffusion de l'anime et la rumeur du célèbre magazine Coroco, affirmant que des joueurs auraient trouver un 151eme, aideront à relancer les ventes et à faire de Pokemon un succès retentissant.Nintendo et Game Freak décide de sortir en 1998, les jeux Pokemon aux états-unis, autre marcher important, pour cela ce sera laqui est une version légèrement améliorer de rouge et vert sortie quelque temps après au Japon qui servira de base pour les versions américaines.Hélas un problème de droit de nom subsiste, le nom Pocket Monster (Littéralement monstre de poche) existe déjà depuis plus longtemps au pays de l'oncle Sam.C'est ainsi que la décision de renommer la licence Poket Monster enpour l'occident vu le jour.ce chargera d'adapter l'anime au public américain (changement de nom japonais pour des noms américains, censure...etc) et l'ancienne chaîne Fox Kids sera l'une des premières chaînes au monde à diffuser l'anime hors du Japon.Pour rendre l'anime encore plus populaire, il fallait des génériques d'ouverture (Opening) et de fin (Ending), c'est pour cela qu'un travail colossal a été réalisé pour trouver de bonnes chansons et qu'on a eu droit au générique culte "" traduit en français par "" que beaucoup de personnes ont dans leur tête lorsqu'ils pensent à Pokemon.Un an plus tard, c'est l'Europe qui voit débarquer les jeux, En France l'anime sera diffusée sur Fox Kids France en avant première puis sur TF1 début 2000.Las'abattra aussi en France, les cours de recrée étant remplis d'enfants en train de jouer avec leurs Game Boy.Alors quesort à peine au Japon, (une version améliorer plus proche de l'anime puisqu'elle permet au joueur de commencer l'aventure avec un Pikachu qui nous suit) les développeurs travaillaient déjà sur la prochaine génération qui pour eux étaient les ultimes épisodes de la saga.Ils voulaient terminer la saga en beauté avant de passer à autres choses, les derniers jeux seront doncqui apporteront de nombreuses nouveautés (Cycle jour et nuit, Reproduction des Pokemon, 16 badges, 2 régions...etc.)Les ventes seront encore énormes ce qui poussera Game Freak àPokemon qui connaîtra de nombreuses suites et de Spin-Off (Pokemon Donjons Mystère, Pokemon Ranger...etc) et même un jeu de cartetrès populaire et plaisant à jouer.Fin de la Partie 1Dans la prochaine partie, je parlerais de mes attentes sur le prochain jeu Pokemon.Merci à ceux qui ont tout lu.PS: C'est mon 1er article avec des images, je vérifie si les images apparaissent ou pas.