"Depuis 14 ans, Steve Spazuk a développé une technique de peinture unique qui lui permet de créer des œuvres d'art en utilisant des traînées de suie, qui proviennent de la flamme d'une bougie ou d'une torche. Souvent, il ne sait pas quelles images il a l'intention de faire, et le processus de création a toujours un élément de spontanéité aléatoire."

posted the 05/08/2018 at 12:44 PM by kurosama