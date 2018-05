Les + :



-Très beau

-Les visages

-La mise en scène tout en plan-séquence

-le gameplay dark souls (sans jamais égalé le maitre from software)

-pas mal de quêtes annexes et de défis pour le endgame

-Une D.A impeccable

-Un excellent doublage en VF

-Une bonne narration

-L'aspect RPG





Les - :



-La relation père fils au début. Ca s'arrange à la fin.

-Ca parle de beaucoup de dieux nordiques, on en voit que un.

-Trop d'équipements et d'armures inutiles.

-Le bestiaire peu varié

-Un seul vrai boss

-La difficulté aléatoire

-Kratos est vraiment un dieu? il se fait boloss par des mobs de base

-Très peu d'épique en dehors des combats scriptés

-finalement très peu de combats scriptés

-la fin, ca manque totalement d'épique (ou j'ai loupé quelque chose)

-Ce sentiment de prologue, ca parle d'odin, de thor, de géants, on les voit jamais.

-Beaucoup de défis niveau 6,7,8 accessibles rapidement alors qu'on a pas le niveau. Ca aurait été plus intelligent de faire apparaitre ces défis à la fin du jeu