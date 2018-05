Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy VII Remake :S'exprimant lors d'un panel Final Fantasy VII Remake lors de l'exposition Final Fantasy 30th Anniversary au Japon, traduit par un membre du forum Lifestream, Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase et Naoki Hamaguchi ont commenté l'état actuel du développement. L'équipe travaille actuellement sur la technologie de base du jeu, se référant probablement aux bases du gameplay.Ils sont catégoriques : ils font «quelque chose que les joueurs n'ont jamais vu auparavant.» Yoshinori Kitase a aussi déclaré que quelque chose sera dévoilé lors du prochain grand événement, surement l'E3. Naoki Hamaguchi ajoute que le projet a complètement évolué à l'interne.Tetsuya Nomura a également commenté le nouveau design de Cloud, qui n'a pas encore été montré. Soulignant une fois de plus qu'il est différent de celui que nous avons vu dans les séquences précédentes, le nouveau design représente au mieux la vraie nature du personnage. Ils disent qu'il a l'air "vrai et très très jeune" cette fois-ci...Source : https://wccftech.com/final-fantasy-vii-remake-development-footage/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

posted the 05/08/2018 at 11:36 AM by link49