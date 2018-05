Et voilà, hier soir j'ai fini le plus grand voyage de la PS4, et c'était juste divin, je vous partage donc mon avis sans aucun SPOIL.Le jeu excelle dans a peu près tout ce qui touche comme la mise en scène en plan-séquence (même si MGS V reste au-dessus pour moi forcément Kojima a la caméra...), les combats épiques, l'aventure, la durée de vie (50H pour le 100%), la variété, le level design, la D.A, la narration, les quêtes annexes etc etc.J'ai pris beaucoup de plaisir a faire ce god of war malgré de très grosse crainte avant l'achat.Mes craintes se sont envolées dès les premières heures de jeux, du God of war je vous dis, préparez bien vos jolies joues.Mais vous avez surement tous lu les avis de la presse, donc comme d'hab, je vais plutôt attaquer les trucs qui fâchent que la presse ne mentionne pas ou ne parle bien que trop peu.Et il a un paquet de petit défaut ce god of war car le jeu souffre du même syndrome que son grand-père...(God of war 1 sur PS2).Beaucoup d'idées sont donc gardées pour une suite :il y a déjà que 3 boss différents bordel, l'aventure est quand même beaucoup moins épique que les légendaires GOW II et GOW III, il y a peu d'armes, le bestiaire se répète pas mal (a partir du milieu du jeu il y a plus aucune nouvelle créature juste des couleurs différentes a la BOTW), les musiques ne sont pas du même calibre que les anciens, il y a aussi pas mal d'aller-retour certains feront même passer ceux de Resident Evil pour du pipi-chat, des royaumes et des visages connues absents également etc etc.J'ai l’impression que la presse et les joueurs découvrent le JV avec cette gen de console, comment on peut mettre franchement un 10/10 a ce god of war avec autant de défauts ou dire qu'il y aura "un avant et un après god of war".C'est n'importe quoi, des grosses couilles, un peu comme Zelda BOTW qui révolutionne rien du tout, ce god of war n'invente rien mais le fait juste en puissance mille, il existe déjà ce monde semi ouvert linéaire dans un beat em all aventure comme dans un Soul Reaver, un Ninja Gaiden 1, un Darksider, un Lord of Shadow 2, ça ne vous dit rien non?En tout cas j'ai adoré, c'est vraiment un des meilleurs jeux de la PS4 et probablement la meilleure exclu de la console, mais par pitié faut arrêter avec les 10/10 la presse, parce que la ça n'a plus aucun sens et c'est plus crédible du tout.Des jeux comme Resident Evil 1, MGS 1, FF VII je peux comprendre parce qu'ils donnent tout dès le premier volet (FF VII premier volet 3D), sans aucune retenue et surtout il révolutionne réellement leurs genres mais là ce n'est pas le cas avec God of War.Cela dit, Bravo a Santa Monica pour cette prise de risque et merci pour ce voyage et cette grande aventure, le jeu mérite ma dépense de +50 euros et un bon 9/10 de ma part.Et vivement la suite DAY ONE pour ceux qui ont fait la fin bonus...Bonus classement de la saga pour moi :-God of War III-God of War II-God of War IV-God of War I-God of War Ascension-God of War Gos-God of War CooJe cherche toujours un successeur a mon meilleur beat em all...mais hélas, ce jour n'est toujours pas arrivé...Ninja Gaiden Black Xbox.