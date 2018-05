Abonnement individuel:

1 mois: 3,99 €

3 mois: 7,99 €

12 mois: 19,99 €

Abonnement familial

12 mois : 34,99 €

Vous pourrez toujours profiter de multiples services sans vous abonner à Nintendo Switch Online. Vous pourrez notamment : accéder au Nintendo eShop, ajouter des amis et gérer votre liste d'amis, télécharger des images et des vidéos sur les réseaux sociaux, utiliser le contrôle parental, télécharger des mises à jour et consulter les nouvelles concernant les jeux Nintendo.

Site de Nintendo

L'abonnement individuel signifie que sur une console avec plusieurs comptes (de parents ou d'amis) seul celui ayant acheté l'abonnement pourra en profiter. Pour partager son abonnement avec des amis ou de la famille, il faudra opter pour l'autre abonnement...L'abonnement familial disponible à 34,99€ pour un an (obligatoirement.) Un abonnement groupé permettant jusqu'à huit personnes titulaires d'un compte Nintendo d'utiliser le service Nintendo Switch Online, même sur différents systèmes.Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online: Les abonnés auront accès à NES - Nintendo Switch Online, une compilation de jeux NES classiques. La collection comprendra initialement 20 jeux, et d'autres seront ajoutés régulièrement. Au lancement, les jeux précédemment annoncés Balloon Fight, Dr Mario et Super Mario Bros. 3 seront rejoints par Donkey Kong, Ice Climber, The legend of Zelda, Mario Bros., Soccer, Super Mario Bros. et Tennis. Dix autres jeux de lancement seront annoncés à l'avenir.Pour la première fois, les joueurs pourront profiter de ces jeux NES classiques en ligne. Selon le jeu, les joueurs peuvent participer à un mode multijoueur en ligne ou jouer en mode coopératif, ou encore ils peuvent, à tour de rôle, contrôler l'action. Les amis peuvent même regarder jouer des parties en solo et "passer la manette" à tout moment. Chaque jeu NES classique prendra en charge le chat vocal via l'application smartphone Nintendo Switch Online *. Il sera également possible de jouer à ces jeux hors ligne.Save Data Cloud Backup: En utilisant Nintendo Switch Online, une sauvegarde des données de sauvegarde Nintendo Switch pour la plupart des jeux Nintendo Switch sera stockée en ligne pour un accès facile. Ceci est idéal pour les personnes qui veulent récupérer leurs données si elles perdent, cassent ou achètent un système de Nintendo Switch supplémentaire.Jeu en ligne: Un abonnement à Nintendo Switch Online sera nécessaire pour participer à des jeux en ligne coopératifs et compétitifs pour de nombreux jeux Nintendo Switch actuels et à venir, tels que Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS, Mario Tennis Aces et Sushi Striker: The Way of Sushido.Application en ligne Nintendo Switch : L'application pour smartphone Nintendo Switch Online peut être utilisée pour améliorer l'expérience en ligne pour les jeux compatibles via le chat vocal et d'autres fonctionnalités.