En attendant l' E3 Nintendo a décidé pour nous faire patienter de nous donner des infos sur le futur Online Payant de la Switch , celles ci sont sorties ils y a quelques heures , donc sans plus attendre nous aurons le droit a ........- A faire du Multijoueur en Ligne- A 20 Jeux NES au lancement dont : Soccer , Tennis , Donkey Kong , Mario Bros. , Super Mario Bros., Balloon Fight , Ice Climber , Dr. Mario , The Legend of Zelda , Super Mario Bros. 3 ....... et + plus tard si ils sont gentils .- Archivage de vos données dans le Cloud pour certains jeux .- Accès à l’application smartphone Nintendo Switch Online .Donc mon avis sur tout ça .......... je suis vraiment déçu , pas de Console Virtuelle ( alors qu' il y a une sur Wii et sur Wii U GRATUITE ) pas d' application vocale pour parler en ligne , et quitte a passer par son smartphone autant installer Discord qui est aussi GRATUIT , et payer pour une sauvegarde de ses jeux , Origins le fait gratuitement ça aussi , enfin ça passe encore .Quant aux jeux NES je m'en fiche complètement , et puis qui ça vas intéresser sérieusement ? Et Evidemment que je vais le prendre ce fichu abonnement , je compte jouer a SSB et Pokémon en ligne , et a Arena of Valor , et certainement d' autre jeux mais ça me fait quand même bien " Censuré " .Et vous vous en pensez quoi Arnaque manifeste ? ou Valable pour 20 euros par An ?