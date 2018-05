Voici le Top allant du 30 avril au 05 mai 2018 d’après Chart-Track :Le jeu Donkey Kong Country : Tropical Freeze fait un démarrage sur Nintendo Swith supérieur de 53,7% par rapport à celui de la version WiiU. Le jeu God of War sur Ps4 conserve la première place pour la troisième semaine consécutive, en baissant de 56% par rapport à la semaine dernière. Il faut remonter au jeu The Last of US Remastered en juillet 2014 pour voir un jeu Sony conserver le première place durant trois semaines consécutives...Source : https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-05-07-uk-charts-god-of-war-defeats-donkey-kong-to-remain-no-1