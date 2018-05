Il s'agira d'un mode temporaire.

"I hope they remember you"

C'est le crossover de deux blockbuster.le film qui bat tous les records et le BR numero 1 des charts.L'histoire est encore plus dingue car ce sont les Freres Russo qui ont appelé Epic pour que cette rencontre des deux univers se fasse. Eux-meme sont des fans du jeu.Le principe est simple, les 6pierres d'infinités sont dispersées a travers la map, celui qui les reunira toutes, se transformera en Thanos...... puis a la fin on sait tous se qui va se passer contre un titan aussi puissant