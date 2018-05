After over thirty years, I left Nintendo. After graduating from university, I was at Nintendo the entire time working on playthings, but at the 55-year-old juncture, I thought about working at a job that would allow me even more freedom with my ideas.



The day before I retired [from Nintendo], The Nikkei did a big feature on me. In reality. I did not resign to ‘take responsibility for the Virtual Boy’s failure.'



Since before that, I was thinking that when I turned 55, I wanted to become independent.



To put it another way, I came up with a lifetime of ideas and continued making playthings. To continue tweaking Nintendo’s corporate philosophy of ‘niche-type playthings’ – that’s the only reason I resigned.

Gunpei Yokoi était une des têtes pensantes de Nintendo des années 1965 à 1996, travaillant à l'époque sur des jouets originaux comme l'Ultra Hand et connu principalement dans la sphère du jeu vidéo pour être le concepteur des Game & Watch et des premiers modèles des Game Boy. Un homme ayant pour célèbre maxime "la pensée latérale des technologies désuètes".Son dernier gros projet chez Nintendo fut la Virtual Boy (mais le réel dernier travail fut la Game Boy Pocket, version "slim" haha). Après son départ, il créa sa propre compagnie, Koto Laboratory, ayant pour premier client Bandai pour la création de sa propre console portable la WonderSwan. Et comme vous le savez probablement déjà, il est décèdé 1 an après d'un accident de voiture.Gupei Yokoi s'était confié au magazine japonais Bungeishunju, où il revient sur sa décision de quitter l'entreprise pour laquelle il avait beaucoup contribué. Les raisons de son départ n'ont pas été relayé en masse, beaucoup de gens ont pensé alors que c'était dû à l'échec commercial de la Virtual Boy. Aujourd'hui refait surface l'interview, traduite pour l'occasion par Kotaku. Voici l'extrait concernant son départ de Nintendo en 1996 :