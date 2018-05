Voici une rumeur concernant le Jeu Vidéo Pokémon Bleu et le Jeu Vidéo Pokémon Rouge sur la console de Jeu Vidéo Nintendo Commutateur détenu par la société Japonaise Nintendo Corporation situé à Kyoto dans la préfecture de Kyoto au Japon :Selon un Journaliste hollandais situé aux Pays Bas, GameFreak, le développeur des Jeux Vidéo Pokémon, serait en train de développer un Jeu Vidéo Pokémon qui serait un Remake du Jeu Vidéo Pokémon Bleu/Rouge sur la console Nintendo Switch, on en saura peut-etre plus a l'E3 2018 du coté du Nintendo Direct de Nintendo sur le stand Nintendo de l'E3...