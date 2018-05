La grande époque de la presse papier francophone du jeu vidéo n'est hélas plus qu'un lointain souvenir.



A l'époque bon nombre de constructeurs avaient leurs magazines officiels et c'était évidemment le cas de Xbox jusqu'à la période 360.



Durant cette longue (certes) mais instructive vidéo/podcast, je reviens sur cette époque avec Cyril Berrebi (ancien rédacteur en chef du magazine et actuellement chef de produit chez Capcom France).



Anecdotes, meilleurs jeux, coulisses, on parle de tout !







Et le petit cadeau c'est qu'actuellement dans cette playlist je suis entrain d'ajouter les magazines officiels Xbox/Xbox 360 avec lien de téléchargement pour que vous puissiez archiver tout cela si vous êtes nostalgiques.



Le reste est en cours j'ajoute au fur et à mesure





























Ce travail me demandant énormément de mon temps, j'espère que vous en serez respectueux et reconnaissant et j'espère pouvoir réveiller en vous de la nostalgie.