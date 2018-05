Manette en main et lunettes au nez, Cory Barlog, directeur créatif chez Santa Monica, a accordé un entretien d'une petite vingtaine de minutes à IGN, durant lequel il s'est étendu sur les processus de réflexion interne qui a marqué le développement du dernier God of War. L'occasion d'apprendre d'une part que quand Conor McGregor n'éclate pas des bus à mains nues, sa "joute" fascinante contre La Montagne (on n'a pas trouvé les touches pour écrire son vrai nom) inspire des combats de boss, mais aussi et surtout de revenir sur la fameuse question routinière de la "mort" des jeux en solo.



Face au succès écrasant des jeux multijoueur compétitifs ces quelques dernières années, il apparait ainsi une interrogation de plus en plus visible au sein de l'industrie : y aura-t-il toujours une place pour les jeux en solitaire ?



Eh bien visiblement, pour les équipes de Santa Monica, oui. "Les jeux solos sont un phénix" : voilà à quoi l'on pourrait réduire les propos du loquace M. Barlog au cours de cet échange, qui rappelle fort sagement que ce n'est point parce que l'attention générale se porte vers un type de jeu en particulier qu'elle éclipse pour autant l'existence de tous les autres. Ce constat finalement assez serein, s'inscrit dans une certaine logique étant donné les chiffres de vente très rassurants des productions de Sony sur PS4. "Il n'y a pas de compétition entre les jeux solitaires et les jeux multijoueur" confie à ce titre le directeur de God of War loin d'être alarmiste sur l'avenir du média, avant d'expliquer en substance que ces tendances à la mode peuvent fluctuer à travers le temps et que, surprise, à chaque joueur son style de jeu favori. Un avis rassurant, justifié par les chiffres de ventes tout en paillettes du dernier God of War (3,1 millions en 3 jours) et rendus d'autant plus impressionnants en comparaison de ceux un brin mollassons, de God of War Ascension, qui évoquaient davantage la chute disgracieuse du fameux épisode de trop.

Pour autant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces affirmations assez optimistes sont loin de couler de source pour tout le monde, en particulier au regard de la fermeture d'une poignée de studios et de l'importance grandissante de certains modèles économiques discutables, comme le signalait déjà Jarod à l'occasion des Game Awards 2017. Et justement, cette déclaration intervient six mois après ladite cérémonie durant laquelle un Bethesda plus nuancé se présentait avec fierté comme l'égide du jeu en solo, lors d'un discours dont le format humoristique semblait trahir sinon la déception, l'inquiétude vis-à-vis des ventes en demi-teintes de jeux tels que Prey ou Dishonored 2 pourtant appréciés par la presse.



Difficile donc de dire aujourd'hui à quel point les préoccupations du milieu sont légitimes, toutefois, le cas Bethesda démontre encore, s'il en était besoin, que réussite commerciale et critique sont bien deux choses différentes. Ce à quoi on ajoutera timidement que des bandes-annonces plus percutantes et une optimisation passable au lancement pourraient aider à l'avenir.



L'entretien avec IGN en intégralité mais ATTENTION aux spoilers : http://uk.ign.com/articles/2018/05/04/god-of-wars-director-on-how-that-moment-came-to-be-expert-mode