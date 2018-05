Le film décrit de manière informative et captivante la façon dont la société peut empêcher la disparition des espèces en voie d'extinction, d'écosystèmes et de communautés autochtones à travers le monde. Le public découvrira des preuves visuelles de l'aggravation de la crise environnementale, qui inflige des dégâts irréversibles à des paysages immaculés, du Groenland à l'Indonésie, remettant en cause l'équilibre du climat et précipitant l'extinction des espèces animales. Dévoilé avant l'élection présidentielle américaine, le documentaire vise à avertir les citoyens et à les inviter à voter pour des dirigeants qui font du climat une priorité, tout en proposant des solutions réalisables et pratiques pour sauver la planète.