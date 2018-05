Voici une Information concernant la Saga The Legend of Zelda :Nintendo commence donc à recruter des concepteurs et des planificateurs de niveau pour la série The Legend of Zelda. Reste à voir si on aura des informations sur ce projet au prochain E3, ou peut-être juste une mention que le jeu est en développement à la manière de l'annonce du jeu Metroid Prime 4...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-e3-plans-video-june-12-9am-pt-games-after-2018-will-be-featured-at-a-later-date.38866/page-34#post-7621540