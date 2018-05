Le troisième tome de la collection des livres Zelda arrive enfin.Toujours dans la tradition des précédents, on risque de savourer ce troisième volume intitulé "Encyclopédia"Une version collector vient d'apparaître sur Amazon et elle est sublime !Elle comprendra de nombreux dessins inédits et encore plus d'informations jamais révélées à ce jour;notamment des vieilles publicités d'époque et autres documents dont seul Miyamoto a le secret.* version en anglais, à l'heure actuelle aucune version française n'est annoncée *Si vous aviez raté les deux premiers il est encore temps !