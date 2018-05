Il y a plusieurs jours maintenant, nous vous invitions à découvrir les premières informations sur PES 2019 suite à une mise en ligne un peu hâtive d'une fiche produit sur le PlayStation Store dans sa version hongkongaise. Alors qu'il était encore difficile de démêler le vrai du faux suite à cette fuite, Konami nous annonce qu'il va passer aux choses sérieuses dans les jours à venir. Bien conscient que ce leak ait changé la donne, l'éditeur japonais nous confirme ce soir que l'officialisation du jeu aura lieu le 9 mai prochain. Il ne nous reste donc plus que quelques jours à attendre pour voir dans quelle direction sont partis les développeurs pour cet épisode qui devra se passer de la licence officielle de la Champions League et de l'Europa League.

Like

Who likes this ?

posted the 05/06/2018 at 09:05 PM by gat