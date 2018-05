Voici une Information concernant le jeu Nintendo Labo :Le site Link-cable a testé le jeu et lui attribue la note de 5.6/10. Pour l'instant, la pire note a été attribuée par 4Players.de, avec un 5.2/10. Reste à voir si un autre site fera mieux...Source : http://www.link-cable.com/review-nintendo-labo-toy-con-02-robot-kit/

posted the 05/06/2018 at 05:58 PM by link49