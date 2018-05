Jeux Video

Trop d’articles de believes et hype train, plein le cul.Marre du bonheur, marre des espoirs.Et surtout, comme y en a marre d’être déçu, on va cette fois préparer nos burnes de la plus simple façon : et si l’E3 2018 était le plus pété de l’histoire ? Voilà donc à quoi s’attendre, et jamais en tombant dans l’abus (ou presque)- Retour à du blabla de 15mn : regardez nos chiffres comme ils sont beaux.- 15mn d’indés, en montrant de temps en temps un truc qui s’appellerait la Vita.- 20mn de focus sur le PlayStation VR 2.0, le vrai, soit la même chose en fait mais avec une meilleure réso. Les jeux paraissent toujours aussi moyens, les grands studios continuent de s’en tartiner le fion. 399€, l’ancien PS VR baisse à 299€.- Présentation de Call of Duty Black Ops IV. Que du multi forcément. (*)- Présentation du DLC de fin d’année de Destiny 2. (*)- Square Enix arrive, tout le monde retient son souffle : FFVIII version Steam arrive sur le PS Store.- Focus sur le Season Pass de Spider-Man : tu découvres que Venom, Carnage et Octopus seront tous en DLC.- Nouvelle présentation de Dreams : la moitié de l’assistance s’en fout, faut le reconnaître.- Présentation de Ghost of Tsushima. C’est beau mais ça a l’air ultra générique : la team Gaijin Dash explose de rire.- Présentation de Medievil. On se rend compte a quel point c’est vieux et on comprend pourquoi la licence est morte. Sorow hurle et s’auto-ban.- Sony Santa Monica annonce Fat Princess 2.- Annonce de la PlayStation 4 Pro Slim.(*) Notez que ça, vous y aurez obligatoirement droit.- La conférence dure seulement 50 minutes. Officiellement, c’est pour mettre en avant l'équivalent du Treehouse qui arrive derrière. Officieusement, c’est parce que y a rien pour durer plus longtemps.- Présentation de l’extension de Sea of Thieves.- Présentation de l’extension de State of Decay 2.- Présentation de Crackdown 3 (nouveau report en passant).- Negan éteint le live et va se coucher.- On nous remontre des trucs de l’E3 dernier qui passent pour de la nouveauté : tout le monde les a oublié.- Below se montre 5 secondes durant un medley indé : pas de date de sortie.- 10 minutes de Minecraft.- 5 minutes pour des nouvelles manettes.- 10 minutes bouffées par les derniers partenariats en date (genre Battlefield)- Le rapprochement avec les japs prouvé : trailer du prochain DLC de Dragon Ball FighterZ + portage de Ys VIII.- « Halo Master Chief dans le Game Pass dès la fin de la conférence ! »- Smash Bros est bien un remaster avec trois reskin et deux nouveaux persos.- Focus sur Yoshi. C’est bien mais voilà quoi.- Nouvelle CG de Fire Emblem : le jeu est reporté à 2019.- 2 autres transferts de la Wii U (dont Starfox Zero) : Guiguif en PLS.- Nouveaux costumes pour Mario Odyssey + nouvelles options du mode photo.- On nous montre Dark Souls Remastered, que tout le monde a déjà torché deux fois sur les autres supports.- Retro Studios annonce un nouveau Donkey Kong Country.- Nintendo Labo Kit V3 et V4.- Annonce des Amiibo en forme de jetons. Compatible Nintendo Labo !- Un logo Animal Crossing.- Super Mario Sunshine de retour. Sur 3DS.Voilà.Maintenant vous allez vous baser uniquement sur cette liste, ça vous évitera de geindre ensuite.(sauf si c'est encore moins bien que ça)