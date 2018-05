Bonjour à tous. Voilà ma question peut paraître bête, mais est ce que le paiement via PayPal vaut le coup ? (Si jamais il arnaque derrière ou autre) Je n'ai jamais utilisé ce service, si vous pouvez me renseigner. Merci d'avance

posted the 05/06/2018 at 02:29 PM by waurius59