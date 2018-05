La machine est donc portable, intégrant un écran de 3′½ (9 cm) mais disposant aussi d’un port HDMI pour se connecter à un téléviseur. De la même manière, on trouve sur les côtés deux ports manettes dans lesquels on pourra brancher des répliques blanches et noires de pads Neo·Geo CD, dont le joystick intégré reprend d’ailleurs la disposition des boutons en carré. Il semblerait également que les jaquettes en façade de la borne soient interchangeables. Mais ce qui est aussi surprenant, et commence d’ailleurs à inquiéter les joueurs concernant le prix de la console, ce sont les jeux inclus, au nombre de quarante.

